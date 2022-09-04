Уиттакер – об Адесанье: «он отличный боец, дважды побил меня, но во второй раз победа могла быть моей»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер заявил, что настроен на третий поединок против .

Ранее австралиец и новозеландец встречались дважды, оба раза сильнее (нокаут и единогласное решение) был действующий чемпион среднего дивизиона.

«Исраэль – чемпион. Он победил меня дважды. Снимаю шляпу перед ним за это. Адесанья отличный боец и это правда.

Адесанья нокаутировал меня в первом бою, а во втором победил близким решением. Я не сильно зацикливаюсь на этом, но это могла быть и моя победа.

Сложно объяснить, как ты себя чувствуешь, когда тебя сначала нокаутируют, а потому вот так лишают пояса.

Ходят слухи, что будет турнир в Австралии. Я бы хотел драться на своем дворе. Думаю, это следующий шаг для меня», – сказал Уиттакер.

Роберт Уиттакер: «Я – самый опасный человек в дивизионе, уничтожу всех, кто стоит на моем пути к титулу»