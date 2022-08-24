Сехудо советует Чимаеву не ждать титульника в полусреднем весе: «На месте Хамзата я бы поднялся в 84 кг»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает, что Хамзат Чимаев затормозит свое развитие, если будет ждать титульника в полусреднем весе.

По мнению «Трипл Си», шведу чеченского происхождения стоит подняться в весовую категорию до 84 килограммов и попытаться получить бой за титул там, пока Камару Усман и Леон Эдвардс будут готовиться к трилогии.

«На месте Хамзата Чимаева я бы поднялся вверх, потому что Леон Эдвардс и Камару Усман не будут драться до февраля. Я думаю, что Хамзат победит Диаза.

Я считаю, что он бросит вызов победителю боя Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Как по мне, если Хамзат решит, что хочет вернуться в полусредний вес, то ему следует это сделать.

Но я бы не ждал Камару или Леона, потому что потенциально пройдет год, прежде чем он подерется с одним из них. Я знаю, что Хамзат хочет быть активным, и ему трудно делать вес в полусреднем дивизионе, поэтому я бы поступил так», – сказал Сехудо.

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