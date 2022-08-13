Перейра – о бое с Адесаньей: «Он не продержится пять раундов со мной»

Топовый средневес UFC Алекс Перейра, которому предстоит титульный поединок против , уверен в досрочной победе над нигерийцем.

Напомним, что ранее спортсмены дважды дрались по правилам кикбоксинга. Оба раза победу одержал Перейра, одна из которых была нокаутом.

«Я вам сразу скажу, что у него не будет варианта не вступать в бой. И когда он будет оказываться в радиусе моих атак, я буду наносить ему урон.

Пять раундов он не продержится. Вы уже видели, что у меня нет проблем с сокращением дистанции.

У меня очень хорошая защита, и я могу наносить ему урон также и защитными техниками. Я буду идти на него. Если он не будет бить меня, я изобью его. А если будет – он устанет не меньше меня», – сказал Перейра.

Официально: Исраэль Адесанья и Алекс Перейра возглавят турнир UFC 281

Шон Стрикленд: «Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам»