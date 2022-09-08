Чимаев – о бое с Диазом: «Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что надеется провести 25 минут в октагоне с . При этом «Борз» выразил уверенность, что бой не продлится больше пяти минут.

Напомним, что бой непобежденного шведа чеченского происхождения и ветерана ММА состоится в ночь на 11 сентября на UFC 279.

«Не думаю, что этот парень переживет стартовый раунд. Но я надеюсь, что он все-таки простоит все пять раундов.

Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин. Если я побью его уже в самом начале, то люди будут говорить, что он слишком старый и ему пора на покой.

Но я намерен снести ему голову. Я здесь не для того, чтобы выигрывать по очкам и играть в игры. Я пришел сюда, чтобы кого-нибудь раскатать», – сказал Чимаев.

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