Чимаев – о бое с Диазом: «Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что надеется провести 25 минут в октагоне с Нейтом Диазом. При этом «Борз» выразил уверенность, что бой не продлится больше пяти минут.
Напомним, что бой непобежденного шведа чеченского происхождения и ветерана ММА состоится в ночь на 11 сентября на UFC 279.
«Не думаю, что этот парень переживет стартовый раунд. Но я надеюсь, что он все-таки простоит все пять раундов.
Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин. Если я побью его уже в самом начале, то люди будут говорить, что он слишком старый и ему пора на покой.
Но я намерен снести ему голову. Я здесь не для того, чтобы выигрывать по очкам и играть в игры. Я пришел сюда, чтобы кого-нибудь раскатать», – сказал Чимаев.
Чимаев – о Диазе: «Я все еще фанат Нейта, он мне нравится, но я хочу снести ему голову»
Хамзат Чимаев: «Мне не нужны телохранители. Я нормальный человек»