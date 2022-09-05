Ган про бой Диаз – Чимаев: «Нейту будет нелегко. Думаю, Хамзат финиширует его»

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Тяжеловес UFC Сирил Ган дал прогноз на бой Нейта Диаза и Хамзата Чимаева.

«Я думаю, это будет непростой бой для Диаса, потому что Чимаев молод и уверен в себе, а Нейт уже находится в завершающей стадии своей карьеры. Он уже не тот, что был раньше.

Пять или шесть лет назад ситуация была бы иной, но сейчас Диазу будет нелегко. Я думаю, Чимаев финиширует его. Да, это неприятно осознавать, потому что мне Диаз импонирует», – сказал Ган.

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