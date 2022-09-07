Резников уверен в победе Чимаева над Диазом: «Вообще не вижу смысла в этом поединке»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Артем Резников Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

По мнению легковеса, швед чеченского происхождения – явный фаворит боя, который возглавит турнир UFC 279 в ночь на 11 сентября.

«77 кг – это не весовая категория Диаса, а Чимаев выступал в 84 кг. 77 кг он делает с трудом. Один близок к завершению карьеры, другой находится на пике.

Вообще не вижу смысла в этом поединке. Люди смотрят бои, чтобы переживать за бойцов, а здесь все понятно до выхода в октагон. Это настолько большой мисматч, что больший мисматч мне представить сложно», – сказал Резников.

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