Чимаев про бой с Диазом: «Переведу его в партер и буду шлепать, шлепать и шлепать. 100 шлепков за минуту, и это рекорд»

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Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что сделает, если Нейт Диаз ударит его пощечиной в бою.

«Я отвечу пощечиной. Если тебя ударят пощечиной, а ты дерешься, то всякое может случиться. Может, я поставлю рекорд по пощечинам.

Я переведу его в партер и буду шлепать, шлепать и шлепать. 100 шлепков за минуту, и это рекорд.

Я буду умным и профессиональным. И я пойду за его головой. Я никогда не проигрываю бои на улице, я всегда побеждаю. И здесь будет то же самое», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Диаза 11 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе.

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