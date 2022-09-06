Хамзат Чимаев: «Мне не нужны телохранители. Я нормальный человек»

Шведский полусредневес чеченского происхождения заявил, что не собирается пользоваться услугами телохранителей, несмотря на популярность.

«Я могу справиться со всем, мне не нужны телохранители. Мне нравится моя жизнь, знаешь, это будет только одна жизнь нормального человека. Типа, если у меня будут дети, они пойдут в ту же школу, что и я.

Я нормальный человек, мне не нужно иметь много Феррари и эти большие дома. Я просто хочу быть счастливым. Тренировать ребят. Делать что-нибудь смешное», – сказал Чимаев.

11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе Чимаев проведет бой с Нейтом Диазом.

Чимаев про бой с Диазом: «Переведу его в партер и буду шлепать, шлепать и шлепать. 100 шлепков за минуту, и это рекорд»

Чимаев хочет подраться с победителем боя Адесанья – Перейра