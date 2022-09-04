Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну раскрыл причины победы Сирила Гана над Таем Туивасой.
«Это был увлекательный бой, много зрелищных действий. До определенного момента он был равным, но потом Сирил забрал его под свой контроль.
Сирил очень хорош в контроле дистанции, и сегодня он смог это применить. Вы видели эти удары по корпусу – они принесли ему победу. Это был стратегически выверенный техничный бой», – сказал камерунец.
Нганну – о победе Гана над Туивасой: «Я – чемпион, меня трудно впечатлить»