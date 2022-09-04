Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну раскрыл причины победы над .

«Это был увлекательный бой, много зрелищных действий. До определенного момента он был равным, но потом Сирил забрал его под свой контроль.

Сирил очень хорош в контроле дистанции, и сегодня он смог это применить. Вы видели эти удары по корпусу – они принесли ему победу. Это был стратегически выверенный техничный бой», – сказал камерунец.

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