Ган готов драться за временный титул: «У Нганну серьезная травма и он перенес операцию, так что нужно войти в его положение»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган, нокаутировавший на UFC Paris Тая Туивасу, заявил, что готов драться за пояс временного чемпиона, если не будет готов к защите неоспоримого титула.

«Сложно сказать, когда вернется Фрэнсис. Никто не может сказать, когда он захочет или сможет драться.

Так что мне без разницы, кто станет моим следующим соперником. Скажу одно, что моя цель – титул. Я понимаю, что в UFC должны справиться с этой ситуацией.

Это не просто. У чемпиона серьезная травма и он перенес операцию, так что нужно войти в его положение.

Если я не хочу долго ждать, то меня устроит бой за «временный» титул. Это поставило бы меня впереди очереди на чемпионский поединок», – сказал француз.

Сирил Ган: «Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!»

Видео нокаута в бою Сирил Ган – Тай Туиваса на UFC в Париже