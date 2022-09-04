Сирил Ган – о Туивасе: «Нганну меня не бил, а Тай стал первым, кто посадил меня на задницу»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган заявил, что обладает сильнейшим ударом среди всех его бывших соперников.

«Туиваса – самый мощный панчер, с которым я встречался. Нганну ни разу не прикоснулся ко мне по ходу боя, поэтому их невозможно сравнивать.

Но сегодня Туиваса по мне попал. тоже может хорошо приложиться, в этом нет сомнений.

Однако Туиваса – первый боец, посадивший меня на задницу», – сказал француз после боя, в котором он одержал победу нокаутом.

Ган готов драться за временный титул: «У Нганну серьезная травма и он перенес операцию, так что нужно войти в его положение»

Нганну – о победе Гана над Туивасой: «Я – чемпион, меня трудно впечатлить»