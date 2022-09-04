Нганну – о победе Гана над Туивасой: «Я – чемпион, меня трудно впечатлить»

Чемпион UFC в тяжелом весе отдал должное , нокаутировавшему в главном событии UFC Paris. При этом камерунский боец заявил, что не считает выступление француза выдающимся.

«Трудно отвечать на вопрос, впечатлен ли я парнем, которого побил. Он занимает свое место не просто так.

Я дрался с ним потому, что он был претендентом номер один. Да, он хорош, но я чемпион, поэтому меня очень трудно впечатлить», – сказал Нганну.

Нганну – о возвращении: «Рано говорить, что все в порядке. Мне еще нужно время»

Ган готов драться за временный титул: «У Нганну серьезная травма и он перенес операцию, так что нужно войти в его положение»