Нганну – о победе Гана над Туивасой: «Я – чемпион, меня трудно впечатлить»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отдал должное Сирилу Гану, нокаутировавшему Тая Туивасу в главном событии UFC Paris. При этом камерунский боец заявил, что не считает выступление француза выдающимся.
«Трудно отвечать на вопрос, впечатлен ли я парнем, которого побил. Он занимает свое место не просто так.
Я дрался с ним потому, что он был претендентом номер один. Да, он хорош, но я чемпион, поэтому меня очень трудно впечатлить», – сказал Нганну.
Нганну – о возвращении: «Рано говорить, что все в порядке. Мне еще нужно время»
Ган готов драться за временный титул: «У Нганну серьезная травма и он перенес операцию, так что нужно войти в его положение»