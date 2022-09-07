Веттори пообещал фанатам стать чемпионом UFC: «Я вернусь сильнее, чем когда-либо»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори обратился к поклонникам после неубедительного выступления в поединке против .

Напомним, что итальянец проиграл единогласным решением судей в со-главном событии UFC Paris.

«То, что вы видели, не является вершинной. Мы вернемся, чтобы подняться и покорить более высокую вершину.

Это обещание. Эта игра не для слабонервных и мы не сдаемся. Есть только один путь и это вперед. Я обещаю, что вернусь сильнее, чем когда-либо.

Я снимаю шляпу перед Уиттакером. Хорошее исполнение и отличный план на бой. Для меня ничего не изменилось. Однажды я стану чемпионом. Я это обещаю», – сказал Веттори.

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