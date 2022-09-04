Роберт Уиттакер: «Я – самый опасный человек в дивизионе, уничтожу всех, кто стоит на моем пути к титулу»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер рассказал о планах после убедительной победы над Марвином Веттори на UFC Paris.

«Я фанат прогресса и хочу двигаться вперед. Я все еще ищу золото. Так что я буду уничтожать тех, кто стоит у меня на пути, пока не получу титульный бой.

Я – самый опасный человек в дивизионе. Я продолжаю побеждать, и после поединка со мной мои соперники начинают ненавидеть свою работу», – сказал Уиттакер.

Роберт Уиттакер: «Я доказал, что по-прежнему являюсь одним из лучших средневесов в мире»

Уиттакер победил Веттори на турнире UFC в Париже