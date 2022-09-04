Уиттакер – о бое Адесаньи и Перейры: «Исраэль, как никто другой, избегает опасности, поэтому его так сложно победить»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер поделился мыслями о грядущем поединке за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Напомним, что ранее спортсмены дважды бились по правилам кикбоксинга: оба раза (один раз нокаутом) сильнее был бразилец.

«Исраэль – очень хорош. У него отличный стиль боя. Он отлично справляется в обороне и хорош в нападении. У него есть физические данные победить любого соперника, а также он очень талантлив в своем ремесле.

Адесанья умеет избегать опасность, как никто другой. Вот почему его сложно победить, особенно, если вы это хотите сделать решением судей. У Перейры есть возможность работать с дистанции, и он очень агрессивно пользуется этим.

Дело в том, что парни в этот раз будут драться в маленьких перчатках. Маленькие перчатки могут сыграть свою роль», – сказал «Жнец».

Уиттакер – об Адесанье: «он отличный боец, дважды побил меня, но во второй раз победа могла быть моей»

Роберт Уиттакер: «Я – самый опасный человек в дивизионе, уничтожу всех, кто стоит на моем пути к титулу»