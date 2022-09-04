Веттори – о проигрыше Уиттакеру: «Роберт оказался элитным соперником»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори принес извинения своим фанатам за неубедительное выступление в поединке против .

Напомним, что итальянец уступил единогласным решением судей в со-главном событии UFC Paris.

«Простите, парни, он оказался соперником действительно элитного уровня. Я вас всех люблю. Дайте шума, хоть я и проиграл», – сказал Веттори.

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