Роберт Уиттакер: «Я доказал, что по-прежнему являюсь одним из лучших средневесов в мире»

Бывший чемпион UFC в среднем весе прокомментировал победу над Марвином Веттори.

«Я доказал, что по-прежнему являюсь одним из лучших средневесов в мире. Я очень уважаю Веттори, недаром я передвинул первый бой с ним по срокам, потому что ты должен быть в форме, чтобы постоянно разбивать его, он просто не отключается.

Что дальше? Включая чемпиона, я самый опасный человек в этом дивизионе. После боев со мной люди ненавидят драться, я забираю у них эту любовь.

Мне все равно, кто следующий, я всегда охочусь за самым высоким местом, буду просто ждать и высматривать», – сказал Уиттакер после боя.

На турнире UFC в Париже Уиттакер победил Веттори единогласным решением судей.

Уиттакер победил Веттори на турнире UFC в Париже

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