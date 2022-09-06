Гилберт Бернс: «Верю, что Оливейра одержит впечатляющую победу над Махачевым»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и .

«Все говорят, что Махачев повалит Оливейру. Да, Чарльза роняли, но он стоял лицом к лицу с такими бойцами, как Чендлер, Гейтжи, Порье. Кто так делал?

О, Макгрегор — Конора тоже вырубали. Эдди Альварес так делал? Его тоже нокаутировали. Оливейра стоял лицом к лицу с лучшими бойцами и уверенно победил каждого из них.

Да, Хабиб был крутым, но он не дрался в стойке. Этот парень грэпплер и побеждал всех подряд. Верю, что Оливейра не позволит себя повалить и одержит впечатляющую победу», – сказал Бернс.

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Магомед Исмаилов: «Махачеву нужно провести бой с Оливейрой безошибочно. Чарльз очень опасный парень»

Чарльз Оливейра – о жестких спаррингах: «Это наш метод. Если вы хотите войны, она придет к вам»