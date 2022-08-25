Чарльз Оливейра – о жестких спаррингах: «Это наш метод. Если вы хотите войны, она придет к вам»

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра высказался о лагере перед боем с . Бразилец признался, что тренируется предельно жестко.

«Если вы хотите мира, будет мир. Если вы хотите войны, она придет к вам! Это наш девиз. Это то, чем мы занимаемся в нашем зале – работаем максимально жестко.

Так было, и так будет – это наш метод. Я слышал, как бойцы говорят, что им нужно около недели, чтобы включиться в работу в тренировочном лагере.

Приходите к нам в Chute Boxe – мы справимся с этой задачей за один день!» – сказал Оливейра.

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