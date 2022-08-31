Ислам Махачев: «Оливейра хотел получить легкий бой, в то время как я был готов драться в Бразилии»

Претендент на титул в легком весе ответил на обвинения в том, что россиянин отказался драться с ним в Бразилии.

«Когда мне предложили бой, я сказал, что не имеет значения где. Я сказал, что приеду в Бразилию верхом на лошади. Я сказал UFC, что мне без разницы, когда и где – я просто хочу титульный бой.

Как раз этот парень пытался сбежать. Он говорил, что хочет драться с Макгрегором, Нейтом Диазом. Он хотел получить легкий бой, в то время как я был готов драться в Бразилии, Абу-Даби, где угодно.

Если это титульный бой, то не имеет значения, где драться. Ему бы все равно не помогла домашняя арена. Когда клетка закроется, кто ему поможет? Мне все равно, но если для него это важно, у него большие проблемы, потому что на арене в Абу-Даби будут мои люди, и все они будут поддерживать меня», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Дос Аньос про бой Оливейра – Махачев: «Как чемпион Чарльз заслужил биться на нейтральной территории»

Оливейра – о переговорах с командой Махачева: «Они говорили, что готовы драться в Бразилии, но это была ложь»