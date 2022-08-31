Магомед Исмаилов: «Махачеву нужно провести бой с Оливейрой безошибочно. Чарльз очень опасный парень»

Российский средневес поделился ожиданиями от боя и за вакантный титул UFC в легком весе.

«Оливейра опасен тем, что у Ислама еще не было таких соперников. Были другие. Оливейра и борется хорошо, и ударная техника у него хорошая. Он опасный боец, и давайте не будем расслабляться, это очень опасный оппонент для Ислама.

Буду болеть и переживать, но, если хотите объективно, я не могу сказать, что Ислам во всем превосходит Чарльза. Я как раз буду переживать, потому что Оливейра очень конкурентный для него. У него нет такого пунктика, чтобы не проиграть, он начал с поражений и сейчас пришел к победам.

Это очень опасный парень и ментально, и физически. Исламу нужно провести это противостояние безошибочно, не оставив ему ни одной лазейки. Если лазейка будет, он в нее пролезет», – сказал Исмаилов.

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