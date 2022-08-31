Претендент на титул в легком весе поделился ожиданиями от боя с , который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

«Не думаю, что Чарльз верит в свою победу. Когда он бросал вызовы, он называл кого угодно, только не меня.

Я трудный соперник для любого, потому что у меня всегда один план: перевести, удерживать внизу, изматывать. Я ужасный соперник для любого, и все это знают.

Если Оливейра приедет в Абу-Даби в очень хорошей форме, нас ждут искры, без сомнений. Не имеет значения, сколько раундов нас ждет, я готов ко всему – драться с ним в стойке, конкурировать в грэпплинге и бороться.

Это моя цель, моя мечта, и я тренируюсь очень усердно, чтобы ее достичь. Я буду в очень хорошей форме», – сказал Махачев.

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