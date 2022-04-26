Эдди Хирн: «Пьяный Фьюри звонил и просил номер Джошуа»

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что чемпион мира WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) позвонил ему после победы над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

«Я плохо его (Фьюри) слышал, потому что он был пьян, а я был в ресторане. Он говорил, что хочет позвонить по телефону Эй Джею, спрашивал у меня его номер.

Думаю, Тайсон просто решил всех затронуть, когда немного выпил и гулял там», – сказал Хирн.

Фьюри нокаутировал в 6-м раунде. После этого Тайсон заявил о завершении карьеры.

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