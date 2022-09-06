Джошуа ответил на вызов Фьюри: «Буду готов драться в декабре»

Бывший чемпион в тяжелом весе ответил на вызов чемпиона WBC в тяжелом весе , который предложил ему бой до конца года.

«Да, но успокойся. Я не веду переговоры в онлайн режиме просто ради того, чтобы казаться важным.

Так что если настроен всерьез, обратись к 258 MGT (менеджерская компания Джошуа — прим.Sports.ru). Буду готов драться в декабре. По рукам», – написал Джошуа.

В августе Джошуа проиграл в реванше Александру Усику раздельным решением судей.

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

Фьюри готов драться с Джошуа, если бой с Усиком не состоится