Джошуа ответил на вызов Фьюри: «Буду готов драться в декабре»

Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа ответил на вызов чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, который предложил ему бой до конца года.
«Да, но успокойся. Я не веду переговоры в онлайн режиме просто ради того, чтобы казаться важным.
Так что если настроен всерьез, обратись к 258 MGT (менеджерская компания Джошуа — прим.Sports.ru). Буду готов драться в декабре. По рукам», – написал Джошуа.
В августе Джошуа проиграл в реванше Александру Усику раздельным решением судей.
Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами
Фьюри готов драться с Джошуа, если бой с Усиком не состоится