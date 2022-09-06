Малыхин про бой Яна и О’Мэлли: «Когда Шон выйдет в клетку, он поймет, что зря сижку кидал»

Временный чемпион One FC в тяжелом весе поделился ожиданиями от боя и ’Мэлли.

«Если этот бродяга О’Мэлли доживет до середины второго, то это уже для него будет рекорд. Может прийти домой и сказать: «Пацаны, нормально. До середины второго дожил».

У Пети другая скорость, он живет ММА. О’Мэлли хорош для американской публики. Но когда Шон выйдет в клетку, он поймет, что зря он сижку кидал», – сказал Малыхин.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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