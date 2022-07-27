Уайт про бой Ян – О’Мэлли: «Все буквально сошли с ума, когда мы его анонсировали»

Теги легчайший вес UFC Дэйна Уайт MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между бойцами легчайшего дивизиона Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

«Мы занимались матчмейкингом, и Шон Шелби предложил этот бой. Я сказал ему: «Ты с ума сошел? Сейчас не время для этого боя».

Он привел свои аргументы и сказал, что О’Мэлли готов. В октябре Шону будет 28 лет, и он сейчас в расцвете сил, бьет, как грузовик.

В конце концов, он убедил меня, тем более, что оба парня этого хотели. А что еще важнее, все буквально сошли с ума, когда мы его анонсировали. А еще более важно то, что это должен быть чертовски хороший бой», – сказал Уайт.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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