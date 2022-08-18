Диллашоу – о бое Яна и О’Мэлли: «Скорее всего, Петр сможет снести его»

Топовый боец легчайшего веса Ти Джей Диллашоу высказался о грядущем поединке между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.
По мнению Ти Джея, О’Мэлли не заслужил поединок с первым номером рейтинга дивизиона, однако Диллашоу отдает должное медийности Шона.
«Да, я был сильно удивлен такому бою. О’Мэлли, если смотреть на спортивные результаты, не должен драться с парнями уровня Петра Яна, но он смог расхайпить себя.
Он продвигает наш дивизион и привлекает к нему много внимания. Я не предвижу его победы, но у него длинные руки и хорошая скорость. Посмотрим, что будет. Хотя, скорее всего, Ян сможет его переехать», – сказал Диллашоу.
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