Диллашоу – о бое Яна и О’Мэлли: «Скорее всего, Петр сможет снести его»

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Петр Ян Шон О'Мэлли Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса Ти Джей Диллашоу высказался о грядущем поединке между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

По мнению Ти Джея, О’Мэлли не заслужил поединок с первым номером рейтинга дивизиона, однако Диллашоу отдает должное медийности Шона.

«Да, я был сильно удивлен такому бою. О’Мэлли, если смотреть на спортивные результаты, не должен драться с парнями уровня Петра Яна, но он смог расхайпить себя. 

Он продвигает наш дивизион и привлекает к нему много внимания. Я не предвижу его победы, но у него длинные руки и хорошая скорость. Посмотрим, что будет. Хотя, скорее всего, Ян сможет его переехать», – сказал Диллашоу.

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