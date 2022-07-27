Шон О’Мэлли: «Поражение Петру Яну не станет для меня концом света»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли заявил, что не расстроится поражению .

«Допустим, я проиграю. От этого моя уверенность в себе не иссякнет, я не буду говорить, что я отстой. Я скажу: «Я проиграл парню номер один в мире и когда-нибудь я возьму реванш».

Я знаю, насколько он хорош, и мне не нужно бить Петра, чтобы доказать это. Поражение Яну не станет для меня концом света.

Я все еще буду идти к цели стать чемпионом. Бой против него — это огромная возможность. Я чертовски взволнован!» – сказал О’Мэлли.

Бой американца и россиянина состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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