Двалишвили – о бое Яна и О’Мэлли: «Я желаю победы Шону, но считаю, что победит Петр»

Рейтинговый боец легчайшего веса поделился мыслями о грядущем поединке между и ’Мэлли.

«Это будет поединок в стойке, на ногах, но посмотрим, насколько крепок О’Мэлли, потому что он хорош, он нокаутирует соперников, однако у него был один сложный бой против Марлона Веры, и Шон сдался.

Увидим, насколько он прочный сейчас. И мы все знаем, что Петр – хороший, отличный боец. Я хочу, чтобы Шон О’Мэлли победил, но посмотрим. Я думаю, что выиграет Ян. Я желаю победы Шону, но считаю, что победит Петр», – сказал Двалишвили.

Стерлинг сомневается в стойкости О’Мэлли: «Ян бил меня хорошо. Что сделает Шон, когда Петр ударит его в живот?»

Тактаров про бой Яна и О’Мэлли: «Достойный соперник тот, кто поможет Петру вернуть пояс»