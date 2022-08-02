Тактаров про бой Яна и О’Мэлли: «Достойный соперник тот, кто поможет Петру вернуть пояс»

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался относительно поединка между и ’Мэлли.

— Петр Ян получил наконец бой с Шоном О’Мэлли. Насколько это достойный для него соперник?

— Достойный соперник – тот, который поможет ему вернуть пояс. Все остальное для него второстепенное: деньги подзаработать и ремень поддержать.

— О’Мэлли для поднятия рейтинга не очень подходит, ведь он не входит даже в топ-10 легчайшего веса.

— В любом случае Петру надо выступать, и хорошо, что бой дали. Пусть выступит. Конечно, всегда это напряженная ситуация, потому что оступиться можно везде. Вы же видели, в первом бою с Алджамейном Стерлингом что произошло.

В любом случае я надеюсь, что он быстро вернет пояс. Для этого нужна какая-то движуха. Допустим, Стерлинг проигрывает, другие претенденты тоже по разу проигрывают, а он выигрывает.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

UFC объявил два хайп-боя: Ян против О’Мэлли и Чимаев – Диаз. Весело, но это мисматчи

Шон О’Мэлли – о бое с Яном: «Это рискованный поединок для Петра, а он не глуп. Или глуп»