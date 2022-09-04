Адесанья похвалил Туивасу за бой с Ганом: «Казалось, что он камикадзе»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса Исраэль Адесанья Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья похвалил Тая Туивасу за выступление в поединке против Сирила Гана.

Напомним, что француз победил нокаутом в третьем раунде, однако во второй пятиминутке Туиваса сам едва не нокаутировал соперника.

«У Тая были свои моменты. Он пошатнул, почти потопил Гана. Сирил признает, что оказался в нокдауне, но он вернулся, и это сработало.

Я удивлен, что он так активно бил по корпусу в начале боя, но Тай продолжал драться. Казалось, что он камикадзе.

Было классно, когда Тай пропустил удар в голову и притворился мертвым. Я действительно подумал, что это конец, но он меня обманул.

Я такой подумал: «Вот дерьмо», а затем он ударил Гана, попытался прихлопнуть его», – сказал Адесанья.

Видео нокаута в бою Сирил Ган – Тай Туиваса на UFC в Париже

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