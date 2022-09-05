Тайсон Фьюри: «Я уничтожу Усика. У него синдром маленького человека»

Чемпион WBC в тяжелом весе отреагировал на шутку менеджера , который заявил, что после поражения от британцу надо будет подраться с за звание главного неудачника.

«Я уничтожу Усика. У него синдром маленького человека. Этот Климас — тупица.

Если он сможет победить меня, давайте драться в декабре, свора мешковатых бомжар!» – написал Фьюри.

Фьюри – о поединке с Усиком: «Я бы подрался с раздутым средневесом, потому что это самый легкий бой»

Фьюри готов драться с Джошуа, если бой с Усиком не состоится