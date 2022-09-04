Фьюри – о поединке с Усиком: «Я бы подрался с раздутым средневесом, потому что это самый легкий бой»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что считает легким соперником из-за разницы в габаритах.

При этом англичанин отметил, что титул абсолютного чемпиона его не интересует: он хочет получить этот бой, чтобы показать превосходство над чемпионом по версиям IBF, WBA и WBO.

«Если честно, я бы подрался со средневесом, потому что это самый легкий бой. Не то чтобы я был очень заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Такого никогда не было и не будет. Однако люди считают этого раздутого средневеса отличным боксером, хотя я так не думаю. Это денежный бой, который болельщики хотят увидеть прямо сейчас», – сказал Фьюри.

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