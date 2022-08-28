Менеджер Усика: «Намерены устроить бой с Фьюри в конце или начале года на Ближнем Востоке»

, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказал, когда может состояться бой украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Усик должен победить Фьюри. Он обязан выиграть. Точно так же, как мы сделали это в бою с Энтони Джошуа.

Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке», – сказал Климас.

Напомним, что 21 августа Усика победил Джошуа раздельным решением судей.

Эвандер Холифилд: «У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком. Для Александра бой с Фьюри будет сложным»

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами