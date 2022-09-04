Фьюри готов драться с Джошуа, если бой с Усиком не состоится

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал условие, при котором примет поединок против .

«Если Усик не сможет подготовиться, не захочет драться в силу каких-то причин… Знаете, средневес против гигантского бегемота-супертяжеловеса.

Я понимаю, почему он этого не хочет. Если этот поединок не состоится, то мы сделаем предложение Эй Джею», – сказал Фьюри.

Александр Усик: «Кроме Фьюри можно боксировать с Уайлдером. Больше интереса не вижу»

Усик хочет драться с Фьюри в Киеве: «Здесь все цыгане за меня. Может, пообещать ему здесь участок и подарить коня?»