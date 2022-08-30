Канело про бой Усик – Фьюри: «Тайсон победит, потому что у него есть все»

Теги тяжелый вес Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Не думаю, что Усик сможет сделать то же самое, что и в бою с Энтони Джошуа, против Тайсона Фьюри. Это будет хороший бой, но Фьюри победит, потому что у него есть все.

У Тайсона есть боксерские навыки и вес, так что это будет по-другому»», – считает Канело.

Бой Усика и Фьюри может пройти в конце года на Ближнем Востоке.

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