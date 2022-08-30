Канело про бой Усик – Фьюри: «Тайсон победит, потому что у него есть все»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и .

«Не думаю, что Усик сможет сделать то же самое, что и в бою с , против Тайсона Фьюри. Это будет хороший бой, но Фьюри победит, потому что у него есть все.

У Тайсона есть боксерские навыки и вес, так что это будет по-другому»», – считает Канело.

Бой Усика и Фьюри может пройти в конце года на Ближнем Востоке.

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