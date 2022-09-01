Хасбик ответил Конору: «Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хасбик Бокс/MMA/UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на пост экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то болтает. По крайней мере, один из нас остается непобежденным. Хасбулла - 1, Конор - 0.

Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби.

Тебя уже размазал Хабиб. Полагаю, деньги от боя с Мейвезером у тебя закончились, раз ты так жаждешь внимания», – написал Хасбик.

Конор: «С удовольствием зафутболил бы этого мелкого недоноска Хасбика. Сколько стоит такой удар?»

Волкановски заступился за Хасбика: «Конор, оставь моего друга в покое»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные