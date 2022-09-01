Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, отреагировал на пост экс-чемпиона в двух весовых категориях .

«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то болтает. По крайней мере, один из нас остается непобежденным. Хасбулла - 1, Конор - 0.

Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби.

Тебя уже размазал . Полагаю, деньги от боя с Мейвезером у тебя закончились, раз ты так жаждешь внимания», – написал Хасбик.

Конор: «С удовольствием зафутболил бы этого мелкого недоноска Хасбика. Сколько стоит такой удар?»

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