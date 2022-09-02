Усик – об оскорблениях со стороны Фьюри: «Я на всякий случай прописан, даже дом есть»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик ответил на выпады Тайсона Фьюри, назвавшего потенциального соперника «украинским бомжарой».

«Фьюри же говорит, что он король королей, всех побьет, всех бомжами обзывает. Я на всякий случай прописан.

И постоянное место жительства у меня есть. Да, когда-то не было приписки, но сейчас все четко, даже дом есть», – сказал Усик.

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