Канело – о бое Усика и Фьюри: «Александр – замечательный боксер, но ему будет сложно»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес считает фаворитом в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против .

«Усик – очень хороший, отличный боец. Я давно за ним слежу. Он замечательный боксер с большим количеством навыков.

Но я думаю, что у Фьюри есть все: вес, боксерские навыки. Мне кажется, что это будет сложно для Усика», – сказал .

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами