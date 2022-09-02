Канело – о бое Усика и Фьюри: «Александр – замечательный боксер, но ему будет сложно»

Теги Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес считает Тайсона Фьюри фаворитом в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.

«Усик – очень хороший, отличный боец. Я давно за ним слежу. Он замечательный боксер с большим количеством навыков.

Но я думаю, что у Фьюри есть все: вес, боксерские навыки. Мне кажется, что это будет сложно для Усика», – сказал Канело.

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами  

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