Чемпион мира по боксу в тяжелом весе заявил, что хочет подраться с за звание абсолютного чемпиона мира в Киеве.

«Думаю, что в данный момент с ним на «Олимпийском» нереально подраться, даже если у нас все будет тихо.

Фьюри не поедет, он же чувствует, что эта земелька дает силу. Я когда еду, ложусь на землю – полежал немного, она мне силу дала, и я поехал. А он где тут будет брать силу?

Здесь даже наши местные цыгане за меня, а не за него. Тем более Василий Жадан поет песню, под которую я выхожу.

Мы соберем коней, и Фьюри будет говорить: «Я не понимаю, это не я цыганский король, а этот». Думаю, с ним это невероятно.

Возможно, на второй бой затянуть. Может, пообещать ему какой-то участок. Можно ему дать коня. Можем об этом помечтать, но это в мечтах», – сказал Усик.

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