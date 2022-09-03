Александр Усик: «Кроме Фьюри можно боксировать с Уайлдером. Больше интереса не вижу»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе назвал единственного интересного для него соперника, кроме чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Уйду ли я, если Фьюри примет решение закончить карьеру? Посмотрим. Голословным меня не надо делать.

Кроме Фьюри, можно еще боксировать с . Больше интереса я не вижу.

Что касается боя с Фьюри, то в этом году его точно не будет. Как я сказал ранее на пресс-конференции, я полностью здоров и не имею никаких травм, но у меня есть старые травмы, которые всплыли на поверхность и требуют лечения. Мне потребуется до двух месяцев, чтобы восстановиться», – сказал Усик.

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