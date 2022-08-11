Гаджиев – о сопернике Шлеменко: «Илич – не мешок, бой будет конкурентным»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о грядущем поединке в среднем весе под эгидой между Александром Шлеменко и Александре Иличе.

Промоутер не согласен с предположениями, что Шлеменко получил слабого оппонента.

«Мне кажется, что бой будет достаточно конкурентным. Если говорить о вывеске, всегда нужно с чем-то сравнивать.

К примеру, если сравнить эту встречу с поединками Магомеда Исмаилова против или Исмаилова с Владимиром Минеевым, наверное, противостояние Шлеменко и Илича не такое громкое для российского зрителя.

В целом, нас ожидает хороший и качественный бой. Я бы не назвал Илича мешком, как это сделал Вячеслав Василевский. Илич еще подерется», – сказал Гаджиев.

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