Владимир Минеев в марте может подраться с Шара Буллетом

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что следующим соперником Владимира Минеева может стать Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет.

«Минеев против Шары состоится с большой долей вероятности в марте. Но я не могу сделать официальное заявление, потому что еще кое с кем надо дела решить, с некоторыми людьми, которые близки мне и дороги.

На следующей неделе, если все пойдет так, как мне кажется должно идти, то можем о чем-то заявить», – сказал Гаджиев.

16 сентября Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга с боснийцем Эрко Джуном. 18 ноября у россиянина запланирован бой с бразильцем Фернандо Родригесом.

Минеев – о возможных соперниках: «Шара Буллет и Вагабов, еще есть Алибулатов»

Гаджи Автомат – о поединке с Минеевым: «Это очень большой бой, шанс заявить о себе»

 

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