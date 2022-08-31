Камил Гаджиев: «Готов заплатить Иличу 100 тысяч долларов за реванш с Шлеменко на AMC Fight Nights»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев озвучил сумму, которую готов заплатить Александру Иличу за реванш с Александром Шлеменко в своем промоушене.

«Илич железно стоит 100 тысяч долларов. Если он готов подраться с Саней Шлеменко на AMC Fight Nigths, я готов заплатить ему 100 тысяч долларов.

Но у ребят из RCC в целом нет проблем с деньгами и не было никогда, поэтому они сами могут организовать встречу. Стоит ли Илич сотку? Да, стоит.

Хороший вариант: бой Владимира Минеева с Иличем. Месть за русского. Это абсолютно нормальная история. Другое дело, кто нам его даст, потому что надо быть идиотом, чтобы отпустить такого Илича за пределы своего промоушена.

Я не думаю, что в лице руководителей RCC найдутся идиоты. Я думаю, они договорятся с Иличем», – сказал Гаджиев.

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