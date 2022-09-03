Илич за реванш с Шлеменко просит 200 тысяч долларов

Сербский средневес Александр Илич назвал желаемый гонорар за реванш с .

«200 тысяч долларов просит за реванш с Шлеменко братушка-серб Александр Илич», – написал в своем телеграм-канале журналист Александр Лютиков.

Напомним, что неделю назад Илич нокаутировал Шлеменко в на 21-й секунде поединка.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Александр Шлеменко: «Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!»