Илич за реванш с Шлеменко просит 200 тысяч долларов

Сербский средневес Александр Илич назвал желаемый гонорар за реванш с Александром Шлеменко.
«200 тысяч долларов просит за реванш с Шлеменко братушка-серб Александр Илич», – написал в своем телеграм-канале журналист Александр Лютиков.
Напомним, что неделю назад Илич нокаутировал Шлеменко в RCC на 21-й секунде поединка.
Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым
Александр Шлеменко: «Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!»