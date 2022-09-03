Усик про слова Джошуа после боя: «Он не хотел меня обидеть. Людям не нужно на него злиться»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что он сказал после его эмоционального срыва.

Усик победил Джошуа раздельным решением в реванше.

«Джошуа не хотел меня обидеть. Он спрашивал, как он, сильный, мог проиграть мне слабому.

Я хотел с ним пообщаться, говорил: «Послушай, не нервничай. Давай сейчас успокоимся, и когда у нас будет свободное время, я могу приехать в Британию, в твой зал. Можем пообщаться, потренироваться».

Парень много работал, поменял тренерский штаб и проиграл. Я думаю, что чаша переполнилась, и он начал говорить. Но у меня на него нет никакой злости.

Я хочу сказать людям, что не нужно на него злиться. Они ничего плохого не сделал. Эмоционально немного перегорел и так высказался. Но потом же он с уважением сказал. Все нормально, не нужно осуждать его за это. Наоборот, надо помочь ему, поддержать его», – сказал Усик.

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