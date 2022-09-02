Хирн – о разговоре с Джошуа после боя с Усиком: «Он сказал: «Я, #####, не боксировал хорошо»

Британский боксерский промоутер рассказал о разговоре с после поражения от .

Хирн был уверен в победе Эй-Джея и после оглашения судейского решения поспешил утешить боксера, однако бывший чемпион мира в тяжелом весе не принял похвалы промоутера.

«Собственно говоря, я подошел к нему, чтобы пообщаться с ним и всеми остальными, но Джошуа сказал: «Оставь меня в покое».

Я ответил: «Нет, я тебя не оставлю. Я должен сказать, что ты боксировал хорошо». Джошуа заявил: «Нет, я, ##### [блин], не боксировал хорошо, я проиграл».

Я сказал: «Нет, ты дрался хорошо. В первом поединке ты не боксировал хорошо, и я тебе сказал об этом. Но после девяти раундов этого боя я был убежден, что ты победишь». Усик был изумителен в 10-м, 11-м и 12-м раундах, и победил сильнейший», – сказал Хирн.

Усик и Джошуа 10 лет назад выиграли Олимпиаду. Украинец перед этим чуть не закончил с боксом, а англичанин мог сесть за наркоторговлю