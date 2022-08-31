Дмитрий Бивол: «Канело хочет подраться с Усиком? Будет лучше, если он сразится с Джошуа»

Чемпион WBA в полутяжелом весе отреагировал на желание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

«Вообще я люблю вызовы. Думаю, что каждый чемпион их любит. Реванш с Канело — это вызов как для него, так и для меня. Считаю, что ему следует хотеть реванша.

Канело хочет подраться с Усиком? Я думаю, что будет лучше, если он сразится с . Так будет намного лучше», – сказал Бивол.

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