Исмаилов вызвал Илича на бой в образе Бэтмена: «Дайте мне этого клоуна, RCC нужен новый герой»

Российский средневес творчески подошел к видеообращению для Александра Илича.

Россиянин примерил образ Джокера, чтобы вызвать на поединок сербского бойца, известного по прозвищу «Джокер».

«Давай потанцуем, Джокер! Ты готов? RCC, дайте мне клоуна, нашей лиге нужен новый герой. Дайте людям то, чего они так хотят, а я дам им то, что они хотят увидеть!» – сказал Исмаилов.

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Брат Исмаилова – о бое Шлеменко и Илича: «Мое мнение: остановка была ранней. Можно было дать еще 5 секунд»