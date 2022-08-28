Сергей Харитонов: «Вся проблема Александра Шлеменко в том, что он много говорит и ничего не делает»

Российский боец прокомментировал поражение Александра Шлеменко от Александра Илича на 12.

«Александр Шлеменко может много говорить, но, как показал бой, в ринге сделать ничего не может. Надо меньше говорить и делать больше.

Я случайно посмотрел этот поединок, но он и после поражения говорит, что остановили рано. Судья сделал все правильно, если бы он кувыркнулся, сделал бы что-то, то хорошо, но он же не сделал ничего.

Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой [Исмаиловым] подраться им идеально. С более серьезными бойцами ему делать уже нечего», – считает Харитонов.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Вячеслав Василевский: «Самое страшное, что я лично никогда не видел столько радующихся поражению Александра Шлеменко людей»